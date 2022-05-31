Шанхай отменит двухмесячный карантин с 1 июня

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Власти Шанхая заявили, что с 1 июня будет снят двухмесячный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, передает Kyodo News.

Жители города смогут покинуть свои дома, а также заработает общественный транспорт.

Изменятся и правила тестирования на COVID-19, теперь можно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов, а не 48, как это было раньше.

"В настоящее время эпидемическая ситуация в Шанхае эффективно контролируется и продолжает улучшаться", – заявили местные власти.

По данным Минздрава Китая, в воскресенье, 29 мая, в Шанхае было выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с начала карантина.

Шанхай с населением в 25 млн человек был закрыт на локдаун с 28 марта из-за распространения омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971778-shanhay-otmenit-dvuhmesyachnyy-karantin-s-1-iyunya/