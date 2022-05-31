Власти Кубы и Турции отменили обязательное ношение масок

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Власти Кубы и Турции отменили требование обязательного ношения масок. Исключение составляют медицинские учреждения.

Как передает Havana Times, с 31 мая ношение масок на Кубе больше не будет обязательным. Однако ношение масок обязательно для людей с симптомами COVID-19 и на территории медицинских учреждений.

Впрочем, власти страны рекомендуют носить маски в местах скопления людей, а также тем, кто находится в группе риска тяжелого течения коронавируса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter сообщил, что в стране отменено обязательное ношение масок, за исключением больниц. Но он рекомендует носить маски в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Тем временем власти Шанхая заявили, что с 1 июня отменят двухмесячный локдаун, введенный из-за распространения омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971807-vlasti-kuby-i-turtsii-otmenili-obyazatelnoe-noshenie-masok/