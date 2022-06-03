Коронавирус за сутки подтвердился у девяти казахстанцев

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 немного выросла в Казахстане – за минувшие сутки, 2 июня, в стране зарегистрировали 9 случаев заражения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что с 29 мая по 2 июня в Казахстане ежедневно регистрировали по 5 новых случаев заражения коронавирусом, в основном лишь в Нур-Султане и Алматы.

За 2-е же июня COVID-19 выявили в следующих регионах страны:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 3;

в Карагандинской области – 3.

С момента объявления эпидемии коронавируса в Казахстане зарегистрировали 1 305 769 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972363-sutochnyy-prirost-zarazheniy-kvi-uvelichilsya-v-kazahstane/