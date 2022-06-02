Случаи заражения COVID-19 продолжают выявлять лишь в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки, 1 июня, выявили лишь в двух мегаполисах Казахстана. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно новым данным, в первый летний день в Казахстане зарегистрировали всего 5 случаев заражения КВИ, из них:

в городе Нур-Султан – 1,

в городе Алматы – 4.

За все время пандемии в стране 1 305 760 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, с 29 мая в Казахстане ежедневно регистрируют по 5 случаев заражения коронавирусом в Алматы и Нур-Султане. В остальных регионах страны последние четыре дня наблюдается нулевой прирост заболеваемости КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972171-sluchai-zarazheniya-covid-19-prodolzhayut-vyyavlyat-lish-v-almaty-i-nur-sultane/