Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане

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По данным за прошедший четверг, 19 мая, в Казахстане подтвердилось еще 16 новых случаев заражения COVID-19. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

Согласно последним данным, эпидситуация в Казахстане в разрезе регионов выглядит так:

в Нур-Султане – 9;

в Алматы – 3;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 1;

в Карагандинской области – 2.

Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 1 305 683 случая заражения КВИ.

Напомним, что в среду, 18 мая, было зарегистрировано более чем вдвое меньше новых пациентов, инфицированных COVID-19 – подтвердилось всего 7 случаев заражения КВИ.

Кроме того, за 17 мая в Казахстане было выявлено 6 человек, зараженных коронавирусом, а за 16 мая – всего 5.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970216-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/