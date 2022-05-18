Случаи заражения КВИ за сутки выявили в трех регионах Казахстана

Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 17 мая, в Казахстане зарегистрировали всего 6 случаев заражения коронавирусом в трех регионах страны. Новые данные публиковал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 2,

в СКО – 1.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 660 случая заражения коронавирусом.

Накануне сообщалось, что 16 мая новых зараженных КВИ выявили лишь двух регионах. Еще сутками ранее, 15 мая, новые случаи КВИ также выявили только в Алматы и Нур-Султане.

Несмотря на существенный спад заболеваемости коронавирусом, Минздрав планирует закупить еще 500 тыс. доз вакцины от Pfizer для ревакцинации казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969820-sluchai-zarazheniya-kvi-za-sutki-vyyavili-v-treh-regionah-kazahstana/