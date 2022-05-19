Семь новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За 18 мая текущего года в Казахстане выявили семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне сообщалось о шести случаях COVID-19, выявленных в стране за 17 мая.

Новые случаи, выявленные за 24 часа, распределились по регионам следующим образом:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 3;

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 305 667 случаев КВИ.

Накануне в Минздраве сообщили, что эпидситуация в стране сейчас стабильна, поэтому все ковидные ограничения сняты.

Кроме того, указывалось, что несмотря на циркуляцию штамма "стелс-омикрон", карантин в стране вводить не будут.

Также в ведомстве рассказали, сколько денег потратили на борьбу с коронавирусом в Казахстане с начала пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970007-sem-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/