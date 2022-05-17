Коронавирус продолжают выявлять лишь у астанчан и алматинцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По данным за понедельник, 16 мая, в Казахстане было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

По данным за 16 мая, в разрезе регионов Казахстана эпидситуация выглядит так:

в Нур-Султане – 4;

в Алматы – 1.

Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 1 305 654 случая инфицирования COVID-19.

Напомним, что за 15 мая в Казахстане тоже выявили пять случаев заражения коронавирусом. Все они, как и в этом случае, были зафиксированы в Нур-Султане и Алматы.

А за 14 мая в стране зарегистрировали восемь случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969591-koronavirus-prodolzhayut-vyyavlyat-lish-u-astanchan-i-almatintsev/