Коронавирус продолжают выявлять лишь у астанчан и алматинцев
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По данным за понедельник, 16 мая, в Казахстане было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
По данным за 16 мая, в разрезе регионов Казахстана эпидситуация выглядит так:
- в Нур-Султане – 4;
- в Алматы – 1.
Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 1 305 654 случая инфицирования COVID-19.
Напомним, что за 15 мая в Казахстане тоже выявили пять случаев заражения коронавирусом. Все они, как и в этом случае, были зафиксированы в Нур-Султане и Алматы.
А за 14 мая в стране зарегистрировали восемь случаев заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969591-koronavirus-prodolzhayut-vyyavlyat-lish-u-astanchan-i-almatintsev/