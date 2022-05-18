Сколько денег потратили на борьбу с КВИ в Казахстане с начала пандемии

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Ажар Гиният, глава Минздрава Казахстана, на брифинге в СЦК рассказала, сколько средств было потрачено на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила министр, на борьбу с коронавирусом были выделены из бюджета миллиарды тенге, львиная доля из них была направлена на доплаты медикам.

"В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд - на покупку лекарств, защитных средств, медтехники. 197 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС.

Кроме того, 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату по оказанию медпомощи населению. И из них 5 млрд тенге - на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка", - пояснила министр.

В 2021 году, по ее данным, было выделено 556 млрд тенге.

"Было три волны КВИ в прошлом году, весь год вели борьбу с этим вирусом. 97 млрд - на покупку вакцин, шприцов и диагностику КВИ. 413 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд - из фонда медстрахования на оплату лечения в больницах.

В 2022 году 86 млрд тенге планируется (выделить - прим.ред.). Из них 9 млрд на покупку вакцины, купили вакцины Vero Cell и QazVac, 20 млрд тенге выплатили "СК-Фармации" за покупку вакцины Pfizer в прошлом году, мы об этом в мажилисе говорили", - резюмировала глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969854-skolko-deneg-potratili-na-borbu-s-kvi-s-nachala-pandemii-v-kazahstane/