Вернут ли карантин в Казахстане из-за циркуляции "стелс-омикрона", ответили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, планируется ли ведение карантинных мер в Казахстане из-за циркуляции "стелс-омикрон"-штамма коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнила министр, ранее Минздрав сделал официальное заявление, что в 12 регионах страны обнаружили один из штаммов коронавируса "стелс-омикрон".

Этот штамм, по ее словам, в основном регистрируется в мегаполисах страны.

"Данный вид КВИ протекает легче, чем "дельта"-штамм, но он опасен тем, что быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию. Сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране, мониторинг ведется ежедневно, и все пациенты, которые обращаются с симптомами, в полном объеме получают лечение.

К каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания, не ожидаем, что он приведет. Поэтому, как вы видите, все карантинные меры сняты, сейчас идет профилактическая работа среди населения", - заявила глава Минздрава.

Напомним, сегодня министр здравоохранения заявила о снятии всех карантинных ограничений в стране в связи со стабилизацией эпидситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969838-vernut-li-karantin-v-kazahstane-iz-za-tsirkulyatsii-stels-omikrona-otvetili-v-minzdrave/