Повторную полную вакцинацию от коронавируса разрешили в Казахстане

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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которое вносит изменения в правила вакцинации граждан против коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте КСЭК МЗ РК.

В документе сказано, что теперь казахстанцам официально разрешается пройти полный повторный курс вакцинации против коронавируса.

"Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в документе.

Главный санврач указала, что гражданин может повторно привиться двумя дозами вакцины от КВИ по утвержденной процедуре при условии, что после последней полученной прививки от коронавируса прошло не менее трех месяцев.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что в конце апреля Минздрав попросил выделить из бюджета дополнительно 6,7 млрд тенге на закуп вакцин от КВИ.

Кроме того, недавно сообщалось, что на Карагандинском фармзаводе перестали производить вакцину "Спутник V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967817-povtornuyu-polnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-razreshili-v-kazahstane/