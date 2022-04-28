На Карагандинском фармзаводе перестали производить вакцину "Спутник V"

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Вице-министр здравоохранения – главный санврач Казахстана в кулуарах сената высказалась о деятельности Карагандинского фармзавода по выпуску вакцины против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Айжан Есмагамбетова, к этому часу в стране имеется свыше 4 млн доз вакцин против коронавируса. В их числе – 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины от Pfizer и 800 тысяч доз казахстанской вакцины QazVac.

"Этого объема вполне достаточно для вакцинации и ревакцинации населения против коронавируса. Поэтому о дополнительной закупке вакцин сейчас мы не говорим. Вакцину "Спутник V" мы закупать не планируем.

Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил и до начала производства вакцины. Вакцины сейчас на Карагандинском фармзаводе не производятся", – резюмировала она.

Также сегодня Есмагамбетова высказалась о признании паспортов вакцинации между Россией и Казахстаном.

Напомним, что именно Карагандинский фармацевтический комплекс наладил выпуск первого препарата от COVID-19 "Спутник V" для вакцинации казахстанцев. Также в марте там стартовало производство препарата "Спутник Лайт".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967241-na-karagandinskom-farmzavode-perestali-proizvodit-vaktsinu-sputnik-v/