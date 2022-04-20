Минздрав попросил дополнительно 6,7 млрд тенге на закуп вакцин

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Минздрав Казахстана просит 6,7 млрд тенге из бюджета страны - эти средства планируется направить на погашение долга перед "СК-Фармация" за купленную в прошлом году вакцину Pfizer, а также на покупку вакцин для детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Лариса Павловец напомнила, что ранее Минздрав при формировании бюджета на 2022 год сократил расходы на закуп вакцин на 6,7 млрд тенге.

Но спустя три месяца ведомство вновь запросило такую же сумму на эти же цели.

"Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин 6,7 млрд тенге. Более того, кроме этих средств из гарантированного трансферта Нацфонда дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer.

Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня вы приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - спросила депутат у министра.

Глава Минздрава Ажар Гиният в ответ объяснила, что 6,7 млрд тенге в прошлом году планировалось направить на закупку вакцин против вируса папилломы человека для девочек. Но из-за сложной ситуации с КВИ и социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации в целом и в частности вакцинации девочек против ВПЧ эти расходы не были поддержаны.

"Сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом. Из этих сумм 3,4 млрд тенге - на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Стоимость этих вакцин повысилась, в этом году мы должны обеспечить вакцинацией более 700 тысяч детей. Остальные 2,4 млрд тенге нужны на курсовую разницу на закуп всех вакцин в рамках национального календаря", - добавила глава Минздрава.

Что касается расходов на вакцину Pfizer, то это, по ее словам, не новый закуп.

"В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармация". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин и "СК-Фармация" погасила данную сумму.

На сегодня необходимо погасить долг перед "СК-Фармация". Эту задолженность если своевременно в мае не погасить, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - пояснила Ажар Гиният.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев, в свою очередь, пояснил, что договор с Pfizer заключили после поручения президента в конце 2021 года.

"Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также в резерве денег не оставалось. В течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия.

"СК-Фармация" напрямую заключил договор с Pfizer и закупили вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - резюмировал глава Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965938-minzdrav-poprosil-dopolnitelno-67-mlrd-tenge-na-zakup-vaktsin/