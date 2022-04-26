Восемь случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ - за последние сутки, 25 апреля, инфекцию выявили у 8 человек.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 4,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 1,

в Павлодарской области – 1.

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 305 473 казахстанцев.

Вчера сообщалось, что за сутки в стране зарегистрировали всего 8 случаев заражения в двух регионах - Алматы и Нур-Султане. За сутки до этого новые зараженные КВИ были выявлены в четырех регионах Казахстана - общее число заражения за 23 апреля составило 10 случаев.

Ранее в Минздраве отмечали, что, хотя в Казахстане эпидситуация стабильная, в соседних странах, в частности в Китае, отмечен рост случаев заражения. В связи с этим казахстанцев просят соблюдать меры предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966757-vosem-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/