Минздрав предупредил казахстанцев о новом штамме КВИ, распространившемся в Китае

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев сообщил, что эпидситуация в Казахстане на данный момент стабильная, но отметил рост заболеваемости в других странах, в том числе и в Китае. Данная информация была опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Сообщается, что ситуация по COVID-19 в нашей стране стабилизировалась. В сутки по Казахстану регистрируется до 20 случаев заражения КВИ, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с начала апреля составляет меньше единицы.

"За истекший период апреля по сравнению с аналогичным периодом марта уровень заболеваемости снизился в 8,3 раза (с 2 345 до 280 случаев)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день выздоровело более 98% больных.

Байтанаев напомнил, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 3 марта 2022 года Республика Казахстан и все регионы находятся в зеленой зоне.

По данным представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за последний месяц число больных получающих стационарное лечение снизилось в 5,7 раз (с 588 до 102). При этом, число амбулаторных больных уменьшилось в 3,4 раза (с 5655 до 1655).

Занятость инфекционных коек снизилась в 2 раза с 8% до 4%, а реанимационных коек в 3,5 раза с 7% до 2%.

Также Ержан Байтанаев озвучил статистику по вакцинации против КВИ в Казахстане. Он сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 10,5 млн человек, что составляет 83,2% от подлежащего вакцинации населения и 55,2% от общей численности.

Вторым компонентом привито 10,1 млн. человек, это 81,0% подлежащего и 53,1% от общего числа населения. Ревакцинацией охвачено 3,7 млн человек или 59,4% подлежащего контингента.

"Более 90% подлежащего контингента охвачено в 5 регионах: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и город Шымкент", – отметил он.

По сведениям ВОЗ за последнюю неделю заболеваемость снижена во всех регионах на 24%, однако в 56 странах мира отмечается рост заболеваемости от 2 до 300%, в том числе в ОАЭ за последнюю неделю заболеваемость выросла на 2%, в Индии на 55%, в Черногории на 29%, в Перу на 26%, Египте на 115%, в Китае на 138%, в Финляндии на 300%.

Вместе с тем, в Китае в связи с распространением варианта Омикрон Stealth отмечается рост заболеваемости. По сравнению с началом марта ежесуточное число симптомных больных выросло 5 раз, а бессимптомных – в 1,2 раза. В настоящее время в сутки здесь регистрируется более 18 тысяч случаев.

"Уважаемые казахстанцы!

Наилучший способ защитить себя – это вакцинироваться и сделать бустерную прививку, когда это рекомендовано.

Продолжайте носить маски, особенно в переполненных внутренних пространствах. Напоминаю, что следует открывать окна и двери, чтобы в помещения поступал свежий воздух", – порекомендовал представитель КСЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966163-minzdrav-predupredil-kazahstantsev-o-novom-shtamme-kvi-rasprostranivshemsya-v-kitae/