Коронавирус за сутки выявили лишь в двух регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшее воскресенье, 24 апреля, в Казахстане было зарегистрировано 8 случаев заражения КВИ. Такие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В последние несколько дней суточный прирост зараженных КВИ не превышает 10 человек. Так, вчера, 23 апреля, в Казахстане было зарегистрировано 10 случаев инфицирования COVID-19.

А до этого, в пятницу, положительный результат ПЦР-теста получили 7 казахстанцев.

По данным за 24 апреля, в разрезе регионов эпидситуация в Казахстане выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1 случай заражения;

в Алматы – 7.

Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 1 305 465 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966561-koronavirus-za-sutki-vyyavili-lish-v-dvuh-regionah-kazahstana/