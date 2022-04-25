3,5 млн жителей крупнейшего района в Пекине пройдут массовое тестирование на COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Каждого из 3,5 млн жителей крупного района в Пекине заставят пройти три раунда массового тестирования на COVID-19 после 26 случаев заболевания за минувшие выходные, передает Би-би-си.

Крупнейший район Пекина Чаоян может оказаться в такой же ситуации, что и Шанхай, где все 25 млн человек оказались запертыми в своих домах на несколько недель. Китайские эксперты в области здравоохранения сообщили, то предстоящее массовое тестирование покажет, будут ли вводить масштабный локдаун.

Ожидается, что количество заражений увеличится в ближайшие дни.

Жители Пекина рассказывают в соцсетях, что уже столкнулись с нехваткой продуктов питания. Так как многие из жителей бросились закупаться едой, боясь ужесточения мер.

Также пекинским компаниям было приказано увеличить производство свежего мяса, куриных яиц и овощей.

Напомним, самый масштабный за всю пандемию локдаун был введен с 28 марта в Шанхае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966640-35-mln-zhiteley-krupneyshego-rayona-v-pekine-proydut-massovoe-testirovanie-na-covid-19/