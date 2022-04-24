10 случаев коронавируса выявили за сутки в четырех регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За субботу, 23 апреля, в Казахстане было зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в четырех регионах страны. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Таким образом, за субботу диагноз COVID-19 подтвердился лишь у 10 человек из четырех регионов:

в Нур-Султане – 3 случая заражения;

в Алматы – 5;

в Шымкенте -1;

в ВКО – 1.

С начала пандемии в стране подтверждено 1 305 457 случаев заражения КВИ.

Напомним, что 21 апреля инфекцию выявили лишь у 9 человек в Нур-Султане и Алматы. 22 апреля в Казахстане было зарегистрировано всего 7 случаев заражения коронавирусом в трех регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966487-10-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-chetyreh-regionah-kazahstana/