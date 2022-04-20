11 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане
Во вторник, 19 апреля, в Казахстане было зарегистрировано 11 случаев заражения КВИ. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в Казахстане незначительно выросла.
Так, если на 17 апреля в стране выявили всего 9 случаев, исключительно в Алматы и Нур-Султане, то на следующий день уже в пяти регионах было зарегистрировано 10 заболевших.
На 19 апреля в Казахстане зарегистрировано 11 случаев заражения КВИ, из них:
- в Нур-Султане – 2;
- в Алматы – 4;
- в Шымкенте – 1;
- в Восточно-Казахстанской области – 1;
- в Карагандинской области – 1;
- в Павлодарской области – 1;
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев заражения COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965861-11-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-za-sutki-v-kazahstane/