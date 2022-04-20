11 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане

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Во вторник, 19 апреля, в Казахстане было зарегистрировано 11 случаев заражения КВИ. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в Казахстане незначительно выросла.

Так, если на 17 апреля в стране выявили всего 9 случаев, исключительно в Алматы и Нур-Султане, то на следующий день уже в пяти регионах было зарегистрировано 10 заболевших.

На 19 апреля в Казахстане зарегистрировано 11 случаев заражения КВИ, из них:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 4;

в Шымкенте – 1;

в Восточно-Казахстанской области – 1;

в Карагандинской области – 1;

в Павлодарской области – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965861-11-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-za-sutki-v-kazahstane/