Подростка на Тайване оштрафовали за нарушение карантина на 51,5 тыс. долларов

Иллюстративное фото: Lam Yik Fei/Getty Images

Органы здравоохранения города Синьбэй на севере Тайваня оштрафовали 18-летнего парня за нарушение карантина. Его семье придется выплатить 1,5 млн тайваньских долларов (51,5 тыс. долларов), передает ICRT.

Подросток с COVID-19 во время 10-дневного карантина покинул дом и отправился играть с друзьями в баскетбол, затем прошелся за подарком для подруги, у которой тоже положительный тест на коронавирус.

Молодой человек оставил дома телефон с программой отслеживания местонахождения заболевших COVID-19 и взял другой смартфон, чтобы делать фотографии. Когда подросток стал отрицать, что нарушил карантин, полицейские предоставили ему снимки, которые он разместил в социальных сетях.

Отмечается, что скриншоты его публикаций отправил органам здравоохранения один из пользователей соцсетей.

Штраф в 1,5 млн тайваньских долларов (51,5 тыс. долларов) стал рекордным на острове с начала пандемии коронавируса.

В Австрии с 1 февраля вступил закон об обязательной вакцинации против COVID-19. Тем, кто откажется делать прививку, грозит штраф в размере от 600 до 3600 евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965512-podrostka-na-tayvane-oshtrafovali-za-narushenie-karantina-na-515-tys-dollarov/