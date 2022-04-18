На разработчиков Ashyq подали в суд в Нур-Султане

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В столичный суд поступил иск, авторы которого требуют признать незаконным заключенный во время пандемии договор дарения платформы Ashyq государству, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом на своей личной сообщил один из создателей и разработчиков проекта Ashyq Виталий Пустовойтенко.

"На нас подали иск в суд и хотят признать недействительным договор дарения Ashyq в собственность государства.

Сначала бессонные ночи, ускоренная разработка и запуск проекта, потом - борьба с хейтом, передача государству, и, думал, все закончилось.

А теперь нужно посещать суд, тратить свое время и, наверное, доказывать, что это наша разработка и наше право ей распоряжаться по своему усмотрению. Мотивы истца мне совсем не понятны, но очень жалко своего времени", - написал Пустовойтенко.

Также он указал, что истцом по делу является некий индивидуальный предприниматель.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по данному делу в пресс-службу суда города Нур-Султана.

"Дело по административному иску о признании незаконными действия Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по включению "программного обеспечения "Платформа "Ashyq" в перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства" находится в производстве Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан.

О дате и времени судебного заседания сообщим дополнительно", - указали в пресс-службе суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965611-na-razrabotchikov-ashyq-podali-v-sud-v-nur-sultane/