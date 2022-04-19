Здоровье
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Зараженных COVID-19 за сутки выявили лишь в пяти регионах Казахстана

Женщина в маске и кепке идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 18 апреля на территории Казахстана выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне новые случаи КВИ зафиксировали только в Алматы и Нур-Султане, а за день до этого заразившихся выявили лишь в трех регионах Казахстана.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит так:

  • в Нур-Султане – 1;
  • в Алматы – 5;
  • в ВКО – 1;
  • в Карагандинской области – 1;
  • в СКО – 2.

Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 305 406 случаев заражения инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965654-novye-sluchai-covid-19-vyyavili-v-pyati-regionah-kazahstana-za-sutki/

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