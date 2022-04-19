Зараженных COVID-19 за сутки выявили лишь в пяти регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 18 апреля на территории Казахстана выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне новые случаи КВИ зафиксировали только в Алматы и Нур-Султане, а за день до этого заразившихся выявили лишь в трех регионах Казахстана.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит так:

в Нур-Султане – 1;

в Алматы – 5;

в ВКО – 1;

в Карагандинской области – 1;

в СКО – 2.

Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 305 406 случаев заражения инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965654-novye-sluchai-covid-19-vyyavili-v-pyati-regionah-kazahstana-za-sutki/