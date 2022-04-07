Первый случай заражения штаммом XE зарегистрировали в Индии

Иллюстративное фото: pexels.com

Первый случай инфицирования новым штаммом XE зафиксирован в городе Мумбаи. Этот вариант рекомбинантный и представляет собой гибрид омикрон-штаммов BA.1 и BA.2., передает Hindustan Times.

В Муниципальной корпорации Брихан Мумбаи (BMC) заявили, что штамм был обнаружен у 50-летней женщины, приехавшей в город из Южной Африки в феврале.

Отмечается, что у пациентки отсутствуют как симптомы инфицирования новым вариантом, так и сопутствующие заболевания. Женщину поместили в карантин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм XE (BA.1-BA.2) был впервые обнаружен в Великобритании 19 января.

Ранее глава Минздрава Индии Мансух Мандавия заявил, что однокомпонентная вакцина российского производства "Спутник Лайт" получила разрешение на экстренное использование в стране.

Эпидемиолог из Индии также сказал, что "омикрон" практически невозможно остановить. Но при этом новый вариант намного "мягче", чем его предшественник "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963887-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-xe-zaregistrirovali-v-indii/