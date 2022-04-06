Казахстан снимет ограничения на сухопутной границе с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном

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Под председательством Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по нераспространению коронавируса, на котором были приняты решения по снятию ряда ограничений после стабилизации эпидситуации в Казахстане, сообщается на официальном сайте правительства РК.

В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП "Атамекен" и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Заседание МВК по нераспространению коронавируса. Фото: официальный сайт правительства РК

Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию государственной границы находится на постоянном личном контроле главы государства.

В завершении заседания Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963833-kazahstan-snimet-ogranicheniya-na-suhoputnoy-granitse-s-rossiey-uzbekistanom-i-kyrgyzstanom/