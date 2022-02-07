"Спутник Лайт" получил разрешение на экстренное использование в Индии

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Однокомпонентная вакцина российского производства "Спутник Лайт" получила разрешение на экстренное использование в Индии. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны в Twitter.

"Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это девятая вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - заявил глава минздрава Индии Мансух Мандавия.

Напомним, в середине января, несмотря на рекордное количество заболевших COVID-19, тысячи верующих отправились на фестиваль омовения грехов в реке Ганг. Мало кто из прибывших на религиозный праздник соблюдал дистанцию и носил защитную маску.

Ранее врач из Индии заявил, что омикрон-штамм практически невозможно остановить. Но отметил, что этот вариант намного "мягче" "дельты", не вызывает большого количества госпитализаций.

Тем временем российский вирусолог предсказал будущее коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954916-sputnik-layt-poluchil-razreshenie-na-ekstrennoe-ispolzovanie-v-indii/