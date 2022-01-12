Штамм "омикрон" сочли непобедимым в Индии

Вакцинация в Индии. Фото: PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

Специалист из Индии заявил, что "омикрон" практически невозможно остановить, передает NDTV.

Но при этом новый вариант намного "мягче", чем его предшественник "дельта".

"Мы имеем дело с совсем другим вирусом. Он намного мягче, чем [штамм] "дельта", но, как вы все знаете, дело не только в этом - его практически невозможно остановить", - говорит эпидемиолог, председатель Научно-консультативного комитета Национального института эпидемиологии при Индийском совете медицинских исследований Джаяпракаш Мулиил.

По словам Мулиила, ревакцинация не сможет остановить стремительное распространение коронавируса.

Но при этом штамм "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни и риск госпитализации низкий. И медики смогут с ним справиться.

Тем временем ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений COVID-19 за минувшую неделю. В пятерку лидеров вошла также Индия. В этой стране было зафиксировано 638,8 тыс. случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950731-omikron-shtamm-sochli-nepobedimym-v-indii/