Менее 20 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
За минувшие сутки на территории Казахстана зарегистрировали 16 новых случаев заболевания КВИ в 7 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что 30 марта выявили 21 случай заражения COVID-19, за день до этого - 32 новых зараженных КВИ.
Ситуация с заболеваемостью КВИ за прошедшие сутки в регионах выглядит так:
- в Нур-Султане – 2;
- в Алматы – 7;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 0;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 3;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 1;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 0;
- в СКО – 1;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтвержден 1 305 151 случай.
Напомним, на днях глава ВОЗ заявил, что COVID-19 будет последней пандемией человечества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963054-menee-20-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/