Менее 20 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

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За минувшие сутки на территории Казахстана зарегистрировали 16 новых случаев заболевания КВИ в 7 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что 30 марта выявили 21 случай заражения COVID-19, за день до этого - 32 новых зараженных КВИ.

Ситуация с заболеваемостью КВИ за прошедшие сутки в регионах выглядит так:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 7;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 0;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 1;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 0;

в СКО – 1;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 305 151 случай.

Напомним, на днях глава ВОЗ заявил, что COVID-19 будет последней пандемией человечества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963054-menee-20-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/