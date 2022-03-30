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Коронавирус в Казахстане: в семи регионах за сутки не выявили ни одного случая заражения

Медик делает тестирование на КВИ
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 29 марта на территории Казахстана зарегистрировали 32 новых случая заболевания КВИ в 10 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне утром сообщалось о 17 случаях COVID-19 за 28 марта, а прирост заболеваемости за 27 марта составил 25 случаев КВИ. Таким образом, темпы распространения коронавируса в стране остаются на низком уровне.

Наибольшее число новых случаев за 24 часа выявили в Алматы.

Ситуация с заболеваемостью КВИ в других регионах выглядит так:

  • в Нур-Султане – 6;
  • в Алматы – 9;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 0;
  • в Актюбинской области – 1;
  • в Алматинской области – 3;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 4;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 3;
  • в Костанайской области – 2;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в СКО – 2;
  • в Туркестанской области – 0.

За время эпидемии в стране зарегистрировали 1 305 114 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов высказался об отмене масочного режима в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962680-koronavirus-v-kazahstane-v-semi-regionah-za-sutki-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya/

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