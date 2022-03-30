Коронавирус в Казахстане: в семи регионах за сутки не выявили ни одного случая заражения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 29 марта на территории Казахстана зарегистрировали 32 новых случая заболевания КВИ в 10 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне утром сообщалось о 17 случаях COVID-19 за 28 марта, а прирост заболеваемости за 27 марта составил 25 случаев КВИ. Таким образом, темпы распространения коронавируса в стране остаются на низком уровне.

Наибольшее число новых случаев за 24 часа выявили в Алматы.

Ситуация с заболеваемостью КВИ в других регионах выглядит так:

в Нур-Султане – 6;

в Алматы – 9;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 0;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 3;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 4;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 3;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 1;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 0.

За время эпидемии в стране зарегистрировали 1 305 114 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов высказался об отмене масочного режима в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962680-koronavirus-v-kazahstane-v-semi-regionah-za-sutki-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya/