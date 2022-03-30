Коронавирус в Казахстане: в семи регионах за сутки не выявили ни одного случая заражения
За 29 марта на территории Казахстана зарегистрировали 32 новых случая заболевания КВИ в 10 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что накануне утром сообщалось о 17 случаях COVID-19 за 28 марта, а прирост заболеваемости за 27 марта составил 25 случаев КВИ. Таким образом, темпы распространения коронавируса в стране остаются на низком уровне.
Наибольшее число новых случаев за 24 часа выявили в Алматы.
Ситуация с заболеваемостью КВИ в других регионах выглядит так:
- в Нур-Султане – 6;
- в Алматы – 9;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 0;
- в Актюбинской области – 1;
- в Алматинской области – 3;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 4;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 3;
- в Костанайской области – 2;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 1;
- в СКО – 2;
- в Туркестанской области – 0.
За время эпидемии в стране зарегистрировали 1 305 114 случаев COVID-19.
Напомним, что накануне заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов высказался об отмене масочного режима в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962680-koronavirus-v-kazahstane-v-semi-regionah-za-sutki-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya/