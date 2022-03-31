"Действовали нестандартно": Багдат Мусин прокомментировал критику Ashyq

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Министр цифрового развития Багдат Мусин ответил на критику касательно неэффективного использования бюджетных денег при разработке приложения Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ.

Приложение было создано для наделения граждан соответствующим статусом по КВИ ("зеленым", "желтым" или "красным"), а также для открытия или закрытия доступа в места массового скопления людей.

Багдат Мусин напомнил, что приложение разрабатывалось в условиях пандемии.

"В режиме пандемии нам сам глава государства сказал действовать нестандартно. Один из таких проектов - это Ashyq. Я сам на себя взял ответственность, сказал, что надо это делать и будем это делать, что это поможет бизнесу", - пояснил министр.

Мусин указал, что сегодня трудно переоценить эффект от внедрения данного приложения.

"Всего лишь 20-30 млн тенге на сопровождение, до 100 млн тенге (всего на проект - прим. ред.). Но в итоге мы дали возможность бизнесу работать, придумали механизм, и это всех спасло в той ситуации. Мне это говорят как замечание, что неэффективно использованы средства", - заявил глава МЦРИАП.

Однако глава Счетного комитета Наталья Годунова успокоила министра.

"Все, что касается периода ЧС, периода карантина и пандемии, проверяли антикризисные средства, проверяли Минздрав, МВД, Нацгвардию и Минобороны.

Все, что делалось в этот период, - это исключительная ситуация, и мы ни в коем случае не будем считать это неэффективно потраченными средствами.

Если в проекте госаудита это есть, значит мы это исправим. Потому что Ashyq дал бизнесу работать и гражданам предоставил доступ в огромное количество организаций, начиная с фитнес-центров, заканчивая магазинами, аптеками и всем остальным", - заявила она.

Напомним, что обязательное использование Ashyq в Казахстане решили отменить 11 марта. Причиной стала стабилизация эпидситуации с коронавирусом в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962997-deystvovali-nestandartno-bagdat-musin-prokommentiroval-kritiku-ashyq/