Глава ВОЗ заявил, что COVID-19 будет последней пандемией человечества
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что пандемия коронавируса может быть последней в истории человечества, передает ТАСС.
"Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более шести млн человек", - сказал он.
Гебреисус добавил, что конечный исход пандемии неясен. Но человечеству придется вынести урок из этого.
Для этого сейчас необходимо увеличить производство вакцин, отметил он. Особенно в бедных странах. 80 процентов стран Африки до сих пор не получили пока хотя бы одной дозы.
"Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней", - сказал глава ВОЗ.
Ранее организация сообщила о сокращении количества случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 479 миллионов случаев заболевания и более шести миллионов смертей от коронавирусной инфекции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962817-glava-voz-zayavil-chto-covid-19-budet-posledney-pandemiey-chelovechestva/