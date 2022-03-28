Только в 8 регионах Казахстана зарегистрировали случаи заражения КВИ за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 27 марта, в Казахстане зарегистрировали 25 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 23 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее прирост составил 34 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 2

Алматы - 12

Акмолинская область - 1

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 5

Западно-Казахстанская область - 1

Костанайская область - 1

За все время в Казахстане выявлено 1 305 065 заразившихся КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962330-do-25-vyroslo-chislo-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane/