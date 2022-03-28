Здоровье
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Только в 8 регионах Казахстана зарегистрировали случаи заражения КВИ за сутки

Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 27 марта, в Казахстане зарегистрировали 25 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 23 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее прирост составил 34 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 2
  • Алматы - 12
  • Акмолинская область - 1
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 1
  • Восточно-Казахстанская область - 5
  • Западно-Казахстанская область - 1
  • Костанайская область - 1

За все время в Казахстане выявлено 1 305 065 заразившихся КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962330-do-25-vyroslo-chislo-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane/

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