Только в 8 регионах Казахстана зарегистрировали случаи заражения КВИ за сутки
За минувшие сутки, 27 марта, в Казахстане зарегистрировали 25 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне сообщалось о 23 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее прирост составил 34 случая заражения.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 2
- Алматы - 12
- Акмолинская область - 1
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 1
- Восточно-Казахстанская область - 5
- Западно-Казахстанская область - 1
- Костанайская область - 1
За все время в Казахстане выявлено 1 305 065 заразившихся КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962330-do-25-vyroslo-chislo-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane/