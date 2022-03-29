Лишь в 7 регионах Казахстана выявили заражения коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 17 новых случаев заражения COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
Накануне сообщалось о 25 новых случаях заражения КВИ, за день до этого о 23.
Согласно свежим данным, ситуация с заболеваемостью в разрезе регионов выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 1;
- в Алматы – 11;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 1;
- в Актюбинской области – 1;
- в Алматинской области – 0;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 0;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 1;
- в Костанайской области – 0;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 0;
- в СКО – 1;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 082 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962491-lish-v-7-regionah-kazahstana-vyyavili-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki/