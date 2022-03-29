Здоровье
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Лишь в 7 регионах Казахстана выявили заражения коронавирусом за сутки

Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 17 новых случаев заражения COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

Накануне сообщалось о 25 новых случаях заражения КВИ, за день до этого о 23.

Согласно свежим данным, ситуация с заболеваемостью в разрезе регионов выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 1;
  • в Алматы – 11;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 1;
  • в Актюбинской области – 1;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 0;
  • в Жамбылской области – 1;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 1;
  • в Костанайской области – 0;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 0;
  • в СКО – 1;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 082 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962491-lish-v-7-regionah-kazahstana-vyyavili-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki/

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