Лишь в 7 регионах Казахстана выявили заражения коронавирусом за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 17 новых случаев заражения COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

Накануне сообщалось о 25 новых случаях заражения КВИ, за день до этого о 23.

Согласно свежим данным, ситуация с заболеваемостью в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1;

в Алматы – 11;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 1;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 0;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 0;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 1;

в Костанайской области – 0;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 0;

в СКО – 1;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 082 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962491-lish-v-7-regionah-kazahstana-vyyavili-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki/