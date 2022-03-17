78 новых случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За среду, 16 марта, в Казахстане выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Новые данные по эпидситуации в стране опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За прошедшие два дня количество пациентов с положительным ПЦР-тестом увеличивалось.

Так, по данным за 14 марта, было выявлено 54 случая КВИ, а на следующий день, 15 марта, уже наблюдался рост количества зарегистрированных заболевших – за сутки было выявлено 85 случаев. Теперь же число новых зараженных КВИ вновь снизилось.

Таким образом, на 16 марта эпидситуация по регионам в Казахстане выглядит так:

в Нур-Султане – 8;

в Алматы – 33;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 0;

в Атырауской области – 1;

в Восточно-Казахстанская область – 11;

в Жамбылской области – 1;

в Западно-Казахстанская область – 1;

в Карагандинской области – 3;

в Костанайской области – 5;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 9;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 723 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961161-78-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/