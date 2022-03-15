"Недолго осталось": Тугжанов об отмене масочного режима в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Ералы Тугжанов рассказал, когда в стране могут в целом отменить масочный режим, введенный из-за коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-премьера, к этому часу эпидситуация в стране стабильная.

"Коронавирус по большому счету сегодня на контроле. Можно считать, что сегодня озабоченности в отношении роста коронавируса (заболеваемости коронавирусом - прим. ред.) в Казахстане нет. Поэтому мы пошли на максимальное снижение (карантинных - прим. ред.) требований", - отметил он.

Но речи о полном отказе от масочного режима, по его словам, пока не идет.

"Мы приняли решение в отношении отмены масок на улице. В помещении пока мы воздержались в связи с тем, что сегодня идет распространение других эпидзаболеваний, в том числе гриппа. Поэтому в помещении пока рекомендовано воздержаться (от отказа от защитных медицинских масок - прим. ред.).

Я думаю, что это абсолютно обосновано, и с учетом всех праздничных мероприятий, которые сегодня ожидаются, включая Наурыз, думаю, что после этого мы еще раз осмысление сделаем и придем к конкретным мерам. Все равно есть определенный рост в отдельных государствах, в том числе соседних странах. Поэтому мы пока рекомендуем воздержаться в целом.

Мы же не находимся в изоляции от других стран. Поэтому нам приходится учитывать и международную ситуацию: в более чем в 30 странах сегодня есть определенный рост коронавируса (заболеваемости коронавирусом - прим. ред.)", - пояснил Тугжанов.

В связи с этим он призвал граждан носить маски в помещениях.

"Я рекомендую набраться всем терпения, недолго осталось. Давайте потерпим. Пока мы никаких ограничений не планируем. Наоборот, мы фактически создали максимальные условия для бизнеса с учетом всех ситуаций. Вы понимаете, что бизнесу надо работать. На границе есть определенные вопросы. В первую очередь, связано это с ростом заболеваемости КВИ в Китае. Безусловно, вопрос важный, и мы анализируем ситуацию", - подчеркнул спикер.

Говоря об отмене Ashyq, Тугжанов еще раз отметил, что наши граждане могут посещать свободно рестораны, кафе и кинотеатры.

"Думаю, что это в целом хорошее, знаковое событие. Долго мы находились в этой ситуации. Поэтому, думаю, это хорошее решение", - резюмировал Тугжанов.

Напомним, с 11 марта в Казахстане отменили ношение масок на открытом воздухе, а также использование приложения Ashyq в общественных местах.

С 14 марта отменено обязательное сканирование по Ashyq в школах, детсадах и других организациях образования Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960775-nedolgo-ostalos-tugzhanov-ob-otmene-masochnogo-rezhima-v-kazahstane/