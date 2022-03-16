Карантинные меры смягчили в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление касательно карантинных мер в городе. Документ опубликован на официальном сайте столичного ДСЭК.

В документе сказано, что на всех объектах, при нахождении столицы в "желтой" и "зеленой" зонах матрицы оценки эпидситуации, использование мобильного приложения Ashyq теперь не является обязательным.

Отменяется обязательное ношение масок на улице. Тем не менее, ношение медицинских или тканевых масок обязательно:

в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания;

здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 (повышение температуры тела, кашель, чихание).

Кроме того, в столице усилен контроль по проведению вакцинации и ревакцинации населения.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961137-karantinnye-mery-smyagchili-v-nur-sultane/