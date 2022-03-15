Всего 54 новых случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Опубликованы свежие данные по заболеваемости КВИ на территории Казахстана. Так, за 14 марта в стране зарегистрировали 54 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что в последние два дня заболеваемость КВИ в стране падала: утром 13 марта сообщалось о 98 новых случаях COVID-19, а накануне утром в стране выявили всего 64 новых случая.
Больше всего заболевших за 24 часа выявили в Алматы. При этом в Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях за сутки не нашли ни одного заболевшего.
Ситуация с КВИ по регионам республики выглядит так:
- в Нур-Султане – 3;
- в Алматы – 24;
- в Шымкенте – 4;
- в Акмолинской области – 3;
- в Актюбинской области – 3;
- в Алматинской области – 2;
- в Атырауской области – 1;
- в ВКО – 1;
- в Жамбылской области – 0,
- в ЗКО – 3;
- в Карагандинской области – 3;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 0;
- в СКО – 5;
- в Туркестанской области – 0.
Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 304 560 случаев коронавируса.
Напомним, что накануне Минздрав подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19 в Казахстане. Кроме того, сообщалось, что Казахстан и Узбекистан впервые с начала пандемии возобновят автобусное сообщение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960706-vsego-54-novyh-sluchaya-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/