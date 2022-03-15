Всего 54 новых случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки

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Опубликованы свежие данные по заболеваемости КВИ на территории Казахстана. Так, за 14 марта в стране зарегистрировали 54 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что в последние два дня заболеваемость КВИ в стране падала: утром 13 марта сообщалось о 98 новых случаях COVID-19, а накануне утром в стране выявили всего 64 новых случая.

Больше всего заболевших за 24 часа выявили в Алматы. При этом в Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях за сутки не нашли ни одного заболевшего.

Ситуация с КВИ по регионам республики выглядит так:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 24;

в Шымкенте – 4;

в Акмолинской области – 3;

в Актюбинской области – 3;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 1;

в ВКО – 1;

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 3;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 0;

в СКО – 5;

в Туркестанской области – 0.

Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 304 560 случаев коронавируса.

Напомним, что накануне Минздрав подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19 в Казахстане. Кроме того, сообщалось, что Казахстан и Узбекистан впервые с начала пандемии возобновят автобусное сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960706-vsego-54-novyh-sluchaya-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/