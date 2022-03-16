Резкий рост случаев заражения КВИ зафиксировали в Казахстане
За минувшие сутки, 15 марта, в Казахстане зарегистрировали 85 случаев заражения КВИ. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, что накануне суточный прирост составил всего 54 случая - на 31 случай меньше, чем сегодня. За сутки до этого сообщалось о 64 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 10
- Алматы - 32
- Шымкент - 3
- Акмолинская область - 1
- Актюбинская область - 1
- Атырауская область - 4
- Восточно-Казахстанская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 1
- Карагандинская область - 12
- Костанайская область - 4
- Павлодарская область - 3
- Северо-Казахстанская область - 8
За все время пандемии в стране выявлено 1 304 645 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960920-rezkiy-rost-sluchaev-zarazheniya-kvi-zafiksirovali-v-kazahstane/