Здоровье
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Резкий рост случаев заражения КВИ зафиксировали в Казахстане

Девушка в маске идет по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 15 марта, в Казахстане зарегистрировали 85 случаев заражения КВИ. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что накануне суточный прирост составил всего 54 случая - на 31 случай меньше, чем сегодня. За сутки до этого сообщалось о 64 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 10
  • Алматы - 32
  • Шымкент - 3
  • Акмолинская область - 1
  • Актюбинская область - 1
  • Атырауская область - 4
  • Восточно-Казахстанская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 1
  • Карагандинская область - 12
  • Костанайская область - 4
  • Павлодарская область - 3
  • Северо-Казахстанская область - 8

За все время пандемии в стране выявлено 1 304 645 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960920-rezkiy-rost-sluchaev-zarazheniya-kvi-zafiksirovali-v-kazahstane/

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