Резкий рост случаев заражения КВИ зафиксировали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 15 марта, в Казахстане зарегистрировали 85 случаев заражения КВИ. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что накануне суточный прирост составил всего 54 случая - на 31 случай меньше, чем сегодня. За сутки до этого сообщалось о 64 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 10

Алматы - 32

Шымкент - 3

Акмолинская область - 1

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 6

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 12

Костанайская область - 4

Павлодарская область - 3

Северо-Казахстанская область - 8

За все время пандемии в стране выявлено 1 304 645 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960920-rezkiy-rost-sluchaev-zarazheniya-kvi-zafiksirovali-v-kazahstane/