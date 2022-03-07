Коронавирус в Казахстане: выявлен 141 новый случай заражения
За последние сутки в Казахстане подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация следующая:
- в городе Нур-Султан – 9;
- в городе Алматы – 55;
- в городе Шымкент – 3;
- в Акмолинской области – 4;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 4;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 10;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 6;
- в Карагандинской области – 6;
- в Костанайской области – 11;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 2;
- в Павлодарской области – 6;
- в СКО – 24;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959634-koronavirus-v-kazahstane-vyyavlen-141-novyy-sluchay-zarazheniya/