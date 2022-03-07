Коронавирус в Казахстане: выявлен 141 новый случай заражения

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За последние сутки в Казахстане подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация следующая:

в городе Нур-Султан – 9;

в городе Алматы – 55;

в городе Шымкент – 3;

в Акмолинской области – 4;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 4;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 10;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 6;

в Карагандинской области – 6;

в Костанайской области – 11;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 6;

в СКО – 24;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959634-koronavirus-v-kazahstane-vyyavlen-141-novyy-sluchay-zarazheniya/