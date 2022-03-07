Здоровье
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Коронавирус в Казахстане: выявлен 141 новый случай заражения

Лаборантка держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert/Picture Alliance/Getty Images

За последние сутки в Казахстане подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация следующая:

  • в городе Нур-Султан – 9;
  • в городе Алматы – 55;
  • в городе Шымкент – 3;
  • в Акмолинской области – 4;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 4;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 10;
  • в Жамбылской области – 1;
  • в ЗКО – 6;
  • в Карагандинской области – 6;
  • в Костанайской области – 11;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 2;
  • в Павлодарской области – 6;
  • в СКО – 24;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959634-koronavirus-v-kazahstane-vyyavlen-141-novyy-sluchay-zarazheniya/

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