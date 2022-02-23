Еще одной казахстанской вакцине посвятили статью в авторитетном научном журнале

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Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете, вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов в своем официальном Facebook поделился новостью о том, что авторитетный научный журнал написал статью о казахстанской вакцине Naruvax-C19.

Статья появилась в журнале Npj Vaccines, который входит в портфолио известного журнала Nature. Издание освещает наиболее важные научные достижения в области исследования и разработки вакцин.

Табынов отметил, что процесс размещения публикации занял пять месяцев.

"Здесь мы на модели мышей и хомяков показали не только высокую иммуногенность и протективную эффективность нашей субъединичной вакцины Naruvax-C19 , но и ее способность блокировать передачу вируса от вакцинированных зараженных животных к невакцинированным животным", - написал вирусолог.

Табынов подчеркнул, что к настоящему времени проведено множество исследований на лабораторных животных, включая приматов (макаки-резусы).

По его словам, специалисты все ближе к тому, чтобы получить новую платформу субъединичной адъювантированной вакцины в Казахстане.

По его словам, данная технология запатентована.

Со статьей в научном журнале можно ознакомиться здесь.

Ранее Кайсар Табынов утверждал. что разработанная казахстанскими учеными вакцина против коронавируса Naruvax-C19 совершенно безопасна и способна защитить не только от заражения, но и от дальнейшей передачи вируса.

Напомним, летом прошлого года другой научный журнал – EClinicalMedicine published by The Lancet – принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах первой и второй фаз клинических исследований вакцины QazVac.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957551-esche-odnoy-kazahstanskoy-vaktsine-protiv-kvi-posvyatili-statyu-v-nauchnom-zhurnale/