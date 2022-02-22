Вакцину "Спутник М" для подростков зарегистрировали в Казахстане

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19 февраля 2022 года комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") сроком на 8 месяцев, сообщается на официальном сайте Минздрава Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, "Гам-КОВИД-Вак-М" – комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения производства России.

"Вакцина зарегистрирована на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 февраля 2022 года и заключения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" КМ и ФК МЗ РК от 17 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина "Спутник М" предназначена для подростков в возрасте 12-17 лет.

В Минздраве уточнили, что отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц. Отмечается, что благодаря этому подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957295-vaktsinu-sputnik-m-dlya-podrostkov-zaregistrirovali-v-kazahstane/