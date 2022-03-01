Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 228 новых зарегистрированных случаев заражения КВИ, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом по стране снижается. Так, за 25 февраля было выявлено 455 новых случаев КВИ, на следующий день этот показатель снизился до 351 случая, а за 27 февраля было зарегистрировано уже всего 263 факта заражения.

28 февраля в Казахстане зарегистрировано 228 зараженных COVID-19. В разрезе регионов эпидситуация за последние сутки выглядит так:

Нур-Султан – 14;

Алматы – 94;

Шымкент – 3;

Акмолинская область – 7;

Актюбинская область – 1;

Алматинская область – 11;

Атырауская область – 6;

Восточно-Казахстанская область – 12;

Жамбылская область – 4;

Западно-Казахстанская область – 2;

Карагандинская область – 14;

Костанайская область – 18;

Кызылординская область – 2;

Павлодарская область – 19;

Северо-Казахстанская область – 21.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958523-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-vnov-snizilsya-v-kazahstane/