Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь снизился в Казахстане
В Казахстане за сутки выявлено 228 новых зарегистрированных случаев заражения КВИ, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
За последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом по стране снижается. Так, за 25 февраля было выявлено 455 новых случаев КВИ, на следующий день этот показатель снизился до 351 случая, а за 27 февраля было зарегистрировано уже всего 263 факта заражения.
28 февраля в Казахстане зарегистрировано 228 зараженных COVID-19. В разрезе регионов эпидситуация за последние сутки выглядит так:
- Нур-Султан – 14;
- Алматы – 94;
- Шымкент – 3;
- Акмолинская область – 7;
- Актюбинская область – 1;
- Алматинская область – 11;
- Атырауская область – 6;
- Восточно-Казахстанская область – 12;
- Жамбылская область – 4;
- Западно-Казахстанская область – 2;
- Карагандинская область – 14;
- Костанайская область – 18;
- Кызылординская область – 2;
- Павлодарская область – 19;
- Северо-Казахстанская область – 21.
Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958523-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-vnov-snizilsya-v-kazahstane/