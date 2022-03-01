Здоровье
KZ

Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь снизился в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 228 новых зарегистрированных случаев заражения КВИ, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом по стране снижается. Так, за 25 февраля было выявлено 455 новых случаев КВИ, на следующий день этот показатель снизился до 351 случая, а за 27 февраля было зарегистрировано уже всего 263 факта заражения.

28 февраля в Казахстане зарегистрировано 228 зараженных COVID-19. В разрезе регионов эпидситуация за последние сутки выглядит так:

  • Нур-Султан – 14;
  • Алматы 94;
  • Шымкент – 3;
  • Акмолинская область – 7;
  • Актюбинская область – 1;
  • Алматинская область – 11;
  • Атырауская область – 6;
  • Восточно-Казахстанская область – 12;
  • Жамбылская область – 4;
  • Западно-Казахстанская область – 2;
  • Карагандинская область – 14;
  • Костанайская область – 18;
  • Кызылординская область – 2;
  • Павлодарская область – 19;
  • Северо-Казахстанская область – 21.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958523-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-vnov-snizilsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.