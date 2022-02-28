Передачу данных третьим лицам приложением Ashyq обсуждали казахстанцы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Фейк о том, что приложение Ashyq передает данные казахстанцев третьим лицам, стали распространять в Сети, сообщает портал Stop Fake.kz.

Авторы фейка утверждают, что пользоваться данной программой небезопасно, якобы она зарегистрирована на Сейшельских островах и передает персональные данные казахстанцев третьим лицам.

Распространяемую информацию опровергли в АО "Национальные информационные технологии". Там пояснили, как работает данное приложение на самом деле.

"Ashyq расположен на серверах в защищенном контуре АО "Национальные информационные технологии" (далее – АО "НИТ"), которые соответствуют всем единым требованиям информационной безопасности, и зарегистрирован в Казахстане. Функционал приложения исключает возможность хранения персональных данных, тем более передачи данных третьим лицам. Само программное обеспечение Ashyq отображает только статус гражданина. При сканировании QR-кода Ashyq автоматически посылает запрос в базу данных министерства здравоохранения РК только для определения статуса человека (безопасный, нейтральный, инфицированный и контактный), помимо этого никакие иные действия при сканировании QR-кода не осуществляются. Ashyq не хранит и не аккумулирует персональные данные", - рассказали в компании.

Специалисты АО "НИТ" призвали граждан не распространять недостоверную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958390-peredachu-dannyh-tretim-litsam-prilozheniem-ashyq-obsuzhdali-kazahstantsy/