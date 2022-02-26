455 новых случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация следующая:
- в городе Нур-Султан – 44,
- в городе Алматы – 142,
- в городе Шымкент – 13,
- в Акмолинской области –18,
- в Актюбинской области – 5,
- в Алматинской области – 18,
- в Атырауской области – 5,
- в ВКО – 28,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 12,
- в Карагандинской области – 42,
- в Костанайской области – 46,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 29,
- в СКО – 40,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 301 708 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958091-455-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/