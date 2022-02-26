Здоровье
KZ

455 новых случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане

Работник лаборатории берет руками открытую колбу
Иллюстративное фото: Douglas Magno/AFP/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация следующая:

  • в городе Нур-Султан – 44,
  • в городе Алматы – 142,
  • в городе Шымкент – 13,
  • в Акмолинской области –18,
  • в Актюбинской области – 5,
  • в Алматинской области – 18,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 28,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 12,
  • в Карагандинской области – 42,
  • в Костанайской области – 46,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 29,
  • в СКО – 40,
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 301 708 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958091-455-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.