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Менее 300 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Медик берет ПЦР-тест на КВИ у мужчины
Иллюстративное фото: Drazen Zigic / Getty Images

Опубликованы свежие данные по заболеваемости КВИ на территории Казахстана за 27 февраля. За сутки в стране выявили 263 новых факта заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне утром сообщалось о 351 случае заболевания COVID-19, за сутки до этого было зарегистрировано 455 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев выявили в Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях за последние 24 часа новых заболевших КВИ не зарегистрировали.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султане – 16;
  • в городе Алматы – 95;
  • в городе Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области –10;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 11;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 16;
  • в Жамбылской области – 3;
  • в ЗКО – 7;
  • в Карагандинской области – 20;
  • в Костанайской области – 29;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 23;
  • в СКО – 29;
  • в Туркестанской области – 2.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 302 322 случая КВИ.

Также в официальном Telegram-канале Минздрава сообщили о том, что за 26 февраля в стране выявили 5 новых случаев пневмонии с признаками КВИ.

Кроме того, за тот же день от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 8 человек (4 - COVID-19, 4 - пневмония).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958303-bolee-250-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki/

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