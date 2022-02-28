Менее 300 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Опубликованы свежие данные по заболеваемости КВИ на территории Казахстана за 27 февраля. За сутки в стране выявили 263 новых факта заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что накануне утром сообщалось о 351 случае заболевания COVID-19, за сутки до этого было зарегистрировано 455 случаев заражения коронавирусом.
Больше всего новых случаев выявили в Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях за последние 24 часа новых заболевших КВИ не зарегистрировали.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султане – 16;
- в городе Алматы – 95;
- в городе Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области –10;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 11;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 16;
- в Жамбылской области – 3;
- в ЗКО – 7;
- в Карагандинской области – 20;
- в Костанайской области – 29;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 23;
- в СКО – 29;
- в Туркестанской области – 2.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 302 322 случая КВИ.
Также в официальном Telegram-канале Минздрава сообщили о том, что за 26 февраля в стране выявили 5 новых случаев пневмонии с признаками КВИ.
Кроме того, за тот же день от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 8 человек (4 - COVID-19, 4 - пневмония).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958303-bolee-250-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki/