Менее 300 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

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Опубликованы свежие данные по заболеваемости КВИ на территории Казахстана за 27 февраля. За сутки в стране выявили 263 новых факта заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне утром сообщалось о 351 случае заболевания COVID-19, за сутки до этого было зарегистрировано 455 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев выявили в Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях за последние 24 часа новых заболевших КВИ не зарегистрировали.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит так:

в городе Нур-Султане – 16;

в городе Алматы – 95;

в городе Шымкенте – 2;

в Акмолинской области –10;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 11;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 16;

в Жамбылской области – 3;

в ЗКО – 7;

в Карагандинской области – 20;

в Костанайской области – 29;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 23;

в СКО – 29;

в Туркестанской области – 2.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 302 322 случая КВИ.

Также в официальном Telegram-канале Минздрава сообщили о том, что за 26 февраля в стране выявили 5 новых случаев пневмонии с признаками КВИ.

Кроме того, за тот же день от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 8 человек (4 - COVID-19, 4 - пневмония).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958303-bolee-250-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki/