Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Иллюстративное фото: Gettty Images/ ADITYA AJI / Contributor

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 455 новых случаях заражения.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 110,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области –15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 15,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 26,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 3.

Напомним, что Павлодарская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. В "желтой" остаются 2 региона, в "красной" - ни одного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958190-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/