Здоровье
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Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Врач зашел в палату
Иллюстративное фото: Gettty Images/ ADITYA AJI / Contributor

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 455 новых случаях заражения.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 15,
  • в Алматы – 110,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области –15,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 15,
  • в Атырауской области – 3,
  • в ВКО – 22,
  • в Жамбылской области – 2,
  • в ЗКО – 14,
  • в Карагандинской области – 35,
  • в Костанайской области – 45,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 26,
  • в СКО – 35,
  • в Туркестанской области – 3.

Напомним, что Павлодарская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. В "желтой" остаются 2 региона, в "красной" - ни одного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958190-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/

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