Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Накануне сообщалось о 455 новых случаях заражения.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 15,
- в Алматы – 110,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области –15,
- в Актюбинской области – 2,
- в Алматинской области – 15,
- в Атырауской области – 3,
- в ВКО – 22,
- в Жамбылской области – 2,
- в ЗКО – 14,
- в Карагандинской области – 35,
- в Костанайской области – 45,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 2,
- в Павлодарской области – 26,
- в СКО – 35,
- в Туркестанской области – 3.
Напомним, что Павлодарская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. В "желтой" остаются 2 региона, в "красной" - ни одного.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958190-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/