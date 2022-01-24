Число новых случаев COVID-19 резко уменьшилось в Казахстане

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За минувшие сутки, 23 января, в Казахстане зарегистрировали 11 340 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Уже третьи сутки подряд в стране наблюдается снижение заболеваемости - 21 января в Казахстане был зафиксирован антирекорд в 16,2 тыс. случаев, 22 января сообщалось о 15,1 тыс. новых зараженных, а вчера суточный прирост снизился до 14 тыс. случаев.

Согласно новым данным, суточный прирост зараженных КВИ уменьшился сразу на 2672 случая.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 2512

Алматы - 1953

Шымкент - 180

Акмолинская область - 1015

Актюбинская область - 317

Алматинская область - 354

Атырауская область - 486

Восточно-Казахстанская область - 290

Жамбылская область - 202

Западно-Казахстанская область - 372

Карагандинская область - 1866

Костанайская область - 265

Кызылординская область - 124

Мангистауская область - 134

Павлодарская область - 980

Северо-Казахстанская область - 178

Туркестанская область - 112

За все время пандемии в стране выявили 1 157 681 случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952563-chislo-novyh-sluchaev-covid-19-rezko-umenshilos-v-kazahstane/