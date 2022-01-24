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Число новых случаев COVID-19 резко уменьшилось в Казахстане

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Иллюстративное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

За минувшие сутки, 23 января, в Казахстане зарегистрировали 11 340 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Уже третьи сутки подряд в стране наблюдается снижение заболеваемости - 21 января в Казахстане был зафиксирован антирекорд в 16,2 тыс. случаев, 22 января сообщалось о 15,1 тыс. новых зараженных, а вчера суточный прирост снизился до 14 тыс. случаев.

Согласно новым данным, суточный прирост зараженных КВИ уменьшился сразу на 2672 случая.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 2512
  • Алматы - 1953
  • Шымкент - 180
  • Акмолинская область - 1015
  • Актюбинская область - 317
  • Алматинская область - 354
  • Атырауская область - 486
  • Восточно-Казахстанская область - 290
  • Жамбылская область - 202
  • Западно-Казахстанская область - 372
  • Карагандинская область - 1866
  • Костанайская область - 265
  • Кызылординская область - 124
  • Мангистауская область - 134
  • Павлодарская область - 980
  • Северо-Казахстанская область - 178
  • Туркестанская область - 112

За все время пандемии в стране выявили 1 157 681 случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952563-chislo-novyh-sluchaev-covid-19-rezko-umenshilos-v-kazahstane/

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