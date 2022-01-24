Число новых случаев COVID-19 резко уменьшилось в Казахстане

За минувшие сутки, 23 января, в Казахстане зарегистрировали 11 340 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Уже третьи сутки подряд в стране наблюдается снижение заболеваемости - 21 января в Казахстане был зафиксирован антирекорд в 16,2 тыс. случаев, 22 января сообщалось о 15,1 тыс. новых зараженных, а вчера суточный прирост снизился до 14 тыс. случаев.
Согласно новым данным, суточный прирост зараженных КВИ уменьшился сразу на 2672 случая.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 2512
- Алматы - 1953
- Шымкент - 180
- Акмолинская область - 1015
- Актюбинская область - 317
- Алматинская область - 354
- Атырауская область - 486
- Восточно-Казахстанская область - 290
- Жамбылская область - 202
- Западно-Казахстанская область - 372
- Карагандинская область - 1866
- Костанайская область - 265
- Кызылординская область - 124
- Мангистауская область - 134
- Павлодарская область - 980
- Северо-Казахстанская область - 178
- Туркестанская область - 112
За все время пандемии в стране выявили 1 157 681 случай заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952563-chislo-novyh-sluchaev-covid-19-rezko-umenshilos-v-kazahstane/