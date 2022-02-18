В Минздраве подтвердили факты приписок о вакцинации против КВИ

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Директор департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о росте жалоб на поддельную вакцинацию, которую стали приписывать уже вакцинированным гражданам, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что в Казахстане участились жалобы на "липовые" вакцинации, которые стали приписывать уже вакцинированным гражданам. К примеру, алматинка получила SMS-сообщение "об успешной вакцинации в Кызылорде и предоставлении доступа к паспорту вакцинации", хотя она там не была никогда.

Минздрав попросили дать по этому поводу разъяснения.

"Да, действительно, такие факты имеются", - отметил директор департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев.

При этом он сообщил, что причины этого могут быть разные: от простой ошибки медработника при вводе информации о пациенте, а в некоторых случаях это делается намеренно.

"Пациенты могут обращаться к нам в министерство здравоохранения. Мы проводим проверку в отношении этой медорганизации и если факт приписки, либо недостоверной информации подтверждается, то в данном случае со стороны фонда соцмедстрахования применяются экономического воздействия. То есть медорганизация штрафуется за некорректные сведения", - резюмировал спикер.

Напомним, что ранее в Минздраве объяснили, почему Pfizer против платной вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956809-v-minzdrave-podtverdili-fakty-pripisok-o-vaktsinatsii-protiv-kvi/