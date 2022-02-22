"Личная ответственность": Великобритания отменила многие антиковидные ограничения

Борис Джонсон. Фото: Tolga Akmen - WPA Pool/Getty Images

Премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал "План жизни с COVID-19", согласно которому многие антиковидные ограничения будут сняты, передает Би-би-си.

Теперь с 24 февраля люди, у которых тест на коронавирус оказался положительным, не будут по закону обязаны самоизолироваться. Но при этом им настоятельно рекомендуется не контактировать с другими людьми в течение минимум пяти дней.

Ранее людей, контактировавших с заболевшим, обязали проходить ПЦР-тестирование в течение семи дней. Теперь же вакцинированные и лица до 18 лет освобождаются от этого правила.

Отменена выплата 500 фунтов стерлингов людям с низким доходом, которые заболели коронавирусом.

С 1 апреля прекратится бесплатное массовое тестирование населения. Вместо этого оно будет доступно только для уязвимых слоев населения. Пока не уточнили, кого именно отнесут к последним.

Как заявил Борис Джонсон, отмена правил связана с тем, что пора отойти от правительственных ограничений и положиться на личную ответственность британцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957212-lichnaya-otvetstvennost-velikobritaniya-otmenila-mnogie-antikovidnye-ogranicheniya/