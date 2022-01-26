В Казнете рассылают фейк о том, что ПЦР-тесты неэффективны для выявления COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В одном из Telegram-чатов стали распространять сообщение о том, что ПЦР-тесты бесполезны для диагностирования Covid-19. Сторонники этой теории утверждают, что такое тестирование дает слишком много ложноположительных результатов. Но это ложная информация, предупреждают на официальном сайте Stopfake.kz.

Главные аргументы, которые приводят распространители фейка, выглядят так:

Центр США по контролю и профилактике заболеваний теперь признает, что ПЦР-тест не может выявить активную инфекцию;

Изобретатель ПЦР-тестирования Кэри Муллис объяснил, что тест не может подтвердить наличие вируса SARS-CoV-2.

Тем не менее, это ложные заявления.

На деле, объясняют фактчекеры, ПЦР-анализ – это довольно точная методика диагностирования. Он может определить наличие вируса в организме, даже если во взятом образце его содержание очень низкое. Это возможно из-за того, что такой тест основан на обнаружении определенных фрагментов ДНК и РНК и их многократной репликации.

С помощью ПЦР-тестирования еще с 1980-х годов определяют наличие гепатита или, например, заболеваний, передающихся половым путем. Также, отмечается, что этим методом можно установить отцовство.

Таким образом, ПЦР-тестирование может очень точно определить наличие вируса SARS-CoV-2. А слова Кэри Муллиса, на которые ссылаются в фейке, были вырваны из контекста и относились к теме ВИЧ. Кроме того, сам Муллис умер еще до начала пандемии и никак не мог сделать подобного заявления.

Что касается утверждения о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний признал неспособность ПЦР-теста, то оно основано на документе, опубликованном еще 21 июня 2021 года.

В нем рекомендуется отказаться от использования тестов 2019-nCoV RT-PCR, разработанных в начале пандемии, и перейти на другие, более современные тест-системы, также использующие метод ПЦР.

Таким образом, говорят фактчекеры, нет никаких оснований сомневаться в неэффективности ПЦР-тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953119-v-kaznete-rassylayut-feyk-o-tom-chto-ptsr-testy-neeffektivny-dlya-vyyavleniya-covid-19/