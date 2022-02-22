Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще один регион Казахстана перешел в самую благополучную по эпидситуации, "зеленую", зону. Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

За последние сутки в "зеленую" зону из "желтой" перешла Акмолинская области. Днем ранее эпидситуация улучшилась в столице и Карагандинской области - они перешли в "зеленую" зону.

Актуальная на утро 22 февраля матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская область;

остаются Алматы и Северо-Казахстанская область; к "желтой" зоне относятся Костанайская и Павлодарская области;

относятся Костанайская и Павлодарская области; в "зеленой" зоне находятся Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Отметим, что в Казахстане продолжает снижаться число новых случаев КВИ - за минувшие сутки в стране зарегистрировали всего 483 случая заражения. Это на 144 случая меньше, чем сутками ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957199-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/